Суспільство

У Міноборони повідомили про запровадження нової системи логістики у ЗСУ 

17 Листопада 2023 17:33
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зсу, міноборони

У Збройних силах України впроваджується автоматизована система управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP). Це провідна система у світі у сфері логістики. Результатом запровадження SAP має стати відмова від паперового документообігу в логістичних операціях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що наразі, система перебуває в пілотному користуванні, але поширюється серед всіх військових частин.

“Важливо, що кожен користувач програми не має доступу до інформації, яка стосується інших військовослужбовців та підрозділів. Застосовується принцип “need to know”, коли доступ є тільки до тієї інформації, що потрібна користувачу для виконання його задачі”, — зауважили у відомстві.

Завдяки запровадженню цієї системи в Україні, Міноборони пришвидшило опрацювання заявок на постачання від бригад з кількох тижнів до 2-3 днів (раніше цей процес міг тривати місяць). Доступ до системи для замовлень і моніторингу залишків мають як військові частини, так і оперативні командування, склади зберігання та командування сил логістики.

У Міноборони додали, що продукти SAP в оборонному секторі використовують 44 країни, зокрема 28 з 31 країн-членів НАТО працюють у цій системі. Найбільшими користувачами є партнери України: США, Німеччина, Нідерланди, Канада, Польща, Австралія.

“Автоматизацію почали з обліку речового майна, обліку запчастин, у вересні додався новий напрям — автоматизація обліку техніки. Завдяки цьому повністю оновили процеси та обладнання декількох складів забезпечення. Базові операції на цих складах проводять за допомогою сканерів, терміналів збору даних та інших інструментів системи управління на базі SAP”, — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві також зазначили, що для того, щоб система працювала всюди, вже є адаптовані та навчені працівники складів.

Наступним кроком у Міноборони назвали продовження модернізації всіх складів, впровадження на них SAP та підключення до загальної системи.


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