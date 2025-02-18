Суспільство

У Покровську закривають останнє відділення Нової Пошти
18 Лютого 2025 21:01
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У Покровську припинило роботу останнє відділення Нової Пошти / Фото: Володимир Поперешнюк
У Покровську припинило роботу останнє відділення Нової Пошти / Фото: Володимир Поперешнюк

У місті Покровськ на Донеччині закривається останнє відділення Нової Пошти №3, яке за останні два місяці фактично перетворилося на пункт незламності.

Про це повідомив співвласник компанії «Нова Пошта» Володимир Поперешнюк.  

За словами підприємця, співробітники поштового відділення працювали у місті, де більше немає супермаркетів, шкіл, води, газу й світла та дотепер залишалося кілька дрібних продуктових магазинів і Нова Пошта.

“Тут видавали й приймали посилки, люди тут могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету, зарядити телефони й зняти готівку”, – написав Поперешнюк.  

До 2022 року у Покровську працювало десять відділень Нової Пошти. У грудні минулого року ще залишалося два, де працювали 13 працівників. Одне з них закрили у січні, людей евакуювали в безпечніші міста і вже влаштували на іншу роботу в нашій компанії.

“Додаю фото, щоб бачити, в яких умовах працювала наша команда – за стіною з бетонних блоків, із забитими вікнами, на генераторах. Ми планували закрити відділення ще у грудні, але наші працівники благали нас не робити цього, адже для покровчан ми залишалися останнім звʼязком з цивілізацією”, – йдеться в повідомленні.

За словами Поперешнюка, безпекові умови більше не дозволяють залишати у Покровську відділення.

У Покровську закривається остання Нова Пошта / Фото: Володимир Поперешнюк

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