Від шалених морозів до відлиги: контрастний прогноз на 19 лютого

Завтра, 19 лютого, над територією України продовжить панувати холодне повітря, тому на потепління поки що можна не розраховувати. У більшій частині країни у середу – без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, завтра в Україні переважатиме погода без опадів, проте вдень з північного заходу Європи переміститься атмосферний фронт, який зумовить на півночі та північному заході країни збільшення хмарності та невеликий сніг.

На дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі -9…-14 °C, у Карпатах та більшості районів Лівобережжя – місцями -16…-21 °C.

Удень -1…-6 °C, на Закарпатті та Одещині від -2…+3 °C.