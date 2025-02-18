У МВС показали евакуацію поранених рятувальників у Костянтинівці: група потрапила під повторний обстріл

Напередодні у місті Костянтинівка на Донеччині п’ятеро людей зазнали поранень внаслідок ударів росіян з FPV-дронів. Серед постраждалих двоє рятувальників, двоє поліцейських і начальник Костянтинівської МВА.

Про це повідомили в МВС України.

Перший дрон поцілив у машину працівників ДСНС, які везли людям воду. Другий атакував евакуаційну команду, яка прибула на порятунок. Повторний удар стався в момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль.

“Життя врятували секунди. Люди встигли зачинитись в броньованому авто та рушити з місця. Поліцейські і керівник МВА отримали акубаротравми. Машину пошкодило вибухом, пробило колесо”, – йдеться в повідомленні.

Парамедикам вдалося швидко доставити поранених рятувальників до лікарні.