Кримінал

На Одещині п’ятеро диверсантів полювали на об’єкти критичної інфраструктури (фото, відео)
18 Лютого 2025 18:41
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Затримання підозрюванго в серії підпадів на Одещині / Фото: Нацполіція
Затримання підозрюванго в серії підпадів на Одещині / Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили групу диверсантів, які за завданням російських спецслужб атакували критичну інфраструктуру. Вони підпалювали об’єкти Укрзалізниці, трансформаторні підстанції та будівлі місцевої влади, фіксуючи свої дії на відео.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрювані отримали від співробітника спецслужб РФ замовлення на вчинення за грошову винагороду диверсій на об’єктах Укрзалізниці та стратегічно важливих підприємствах Білгород-Дністровського району.

Протягом кількох місяців зловмисники організовували підпали релейних та батарейних шаф, трансформаторних підстанцій, а також будівель місцевих органів влади.

“Підпали вчиняли вночі, використовуючи горючі речовини, спеціальне обладнання для відкриття шаф та заздалегідь підготовлений транспорт для швидкого переміщення між локаціями. Щоб підтвердити виконання завдань перед кураторами, підозрювані фіксували свої дії на відео”, – йдеться в повідомленні.

Затриманим жителям Білгород-Дністровського району повідомлено про підозру у вчиненні диверсій, умисному пошкодженні об’єктів електроенергетики та чужого майна. Усім п’ятьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Затримання диверсантів на Одещині / Фото: Нацполіція

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