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Росія почала виготовляти більш потужні “реактивні шахеди”
18 Лютого 2025 19:14
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Збитий прикордонниками "шахед" / Фото: ДПСУ
Збитий прикордонниками "шахед" / Фото: ДПСУ

Російські окупанти розпочали виробництво ударного БпЛА Shahed-238, який оснащено потужним турбореактивним двигуном. Нова версія дрона здатна розвивати швидкість до 550-600 км/год та має дальність польоту до 2500 км.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Як зазначили в ГУР, з початку 2025 року зафіксовано низку суттєвих змін у будові Shahed-136 (“Герань-2”):

  • новий вид бойової частини вагою 90 кг;
  • польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторна батарея перенесена з носової частини у хвостову;
  • в конструкцію БпЛА встановлено додатковий баласт.

Також Росія налагоджує виробництво аналога реактивного Shahed-238 (“Герань-3”) з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км.

“Інформація про іноземні технології, які сприяють ворогу виготовляти засоби для ведення злочинної війни проти України, щотижня оновлюється на порталі War&Sanctions – база даних уже містить опис 4400  ідентифікованих в застосованому Росією озброєнні компонентів, а також понад 140 БПЛА та 88 залучених до їхнього виробництва підприємств”, – зазначили в ГУР.

Фрагменти російських дронів / Фото: ГУР

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