Суспільство

У міноборони Польщі заявили про погіршення ситуації на кордоні з Білоруссю 
21 Червня 2024 14:30
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білорусь, польща
Польсько-білоруский кордон / Вікіпедія

Озброєнні групи атакують польський кордон.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш.

Як зазначив чиновник, застосування зброї як попереджувальних пострілів почастішали у травні цього року – загалом 770 разів. Водночас за весь минулий рік зброю застосовували 300 разів.

“Ситуація на кордоні складна. По той бік кордону маємо спеціалізовані групи, які атакують польський кордон, не шукаючи притулку в Республіці. Ситуація різко і радикально змінилася. Озброєні групи, підготовлені та, на мою думку, іноді дуже добре навчені, сьогодні атакують польський кордон. Це зовсім інша ситуація, ніж рік чи два тому”, – зазначив Косіняк-Комиш.


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