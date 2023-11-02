У Міноборони опвідомили, що “єЧерга” на проходження ВЛК вже доступна у всіх військових поліклініках 

Електронна черга на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) вже доступна для всіх військовослужбовців у військових поліклініках.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

“Наразі сервіс розгорнутий у всіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторне ВЛК (без госпіталізації), а найактивніше “єЧергою” користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці. Міноборони ставить за мету залучити всіх начальників медичних служб військових частин до користування сервісом для завчасного запису на ВЛК”, — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві зазначили, що протягом жовтня майже половина пацієнтів військових поліклінік записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь і додали, що однією з головних переваг для військових є відсутність потреби приїздити до поліклініки о 8-й ранку та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря.

“На основі записів та проходження ВЛК представники закладів аналізують дані щодо завантаженості та дефіциту спеціалістів. І в разі потреби шукають додаткових профільних спеціалістів як серед мобілізованих медиків, так і серед цивільних спеціалістів”, — йдеться у повідомленні.

У Міноборони також підкреслили, що доступ до “єЧерги” відкрито для всіх начальників медичних частин.

“Для того, аби військовослужбовці отримали можливість записуватися через “єЧергу”, начальник медслужби має звернутися до закладу охорони здоровʼя, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації. Після цього для нього відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та на прийом до лікарів”, — пояснили у Міноборони.