У Міненерго повідомили, що дефіциту в енергосистемі немає

У середу, 27 березня дефіциту електроенергії в енергосистемі України немає.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

26 березня через значні пошкодження після обстрілу РФ 22 березня та неможливість передати необхідні обсяги електроенергії за розпорядженням “Укренерго” застосовувалися погодинні та аварійні відключення електроенергії в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях і в пікові години в Хмельницькій області.

Імпорт е/е після рекордного з початку року показника у 18 649 МВт-год у вівторок знизився майже на третину – до 12 702 МВт-год. Експорту немає четвертий день поспіль.

У аварійний ремонт після обстрілів вийшла повітряна лінія 110 кВ у Сумській області, але до знеструмлення споживачів це не призвело. Водночас через обстріл повітряних ліній у Чернігівській області за добу відключено понад 400 споживачів у шістьох населених пунктах.