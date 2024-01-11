Економіка

У Мінекономіки повідомили, що ВВП України у 2023 році зріс приблизно на 5% 

11 Січня 2024 20:15
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Мінекономіки, ввп, україна

За попередніми оцінками Міністерства економіки, обсяги внутрішнього валового продукту торік збільшилися приблизно на 5%.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко під час обговорення «Економіка у 2023 році: огляд головних цифр», яке організував Центр економічної стратегії спільно з German Economic Team.

Свириденко наголосила на швидкій адаптації українського бізнесу до нинішніх надзвичайно складних умов: понад 90% підприємств, які на початку війни зупинилися, вже відновили роботу.

Найбільше зростання, за її словами, відбулося в галузі державного управління та оборони. Йдеться насамперед про зарплати військових та фінансування оборонних програм.

«Також досить високими темпами розвивалося будівництво. За рахунок інвестиційного попиту, який сформувався завдяки значному бюджетному фінансуванню, активно відновлювалася пошкоджена критична інфраструктура (це проєкти як на центральному, так і на регіональному рівнях). У сільському господарстві сприятливі погодні умови позитивно вплинули на врожайність майже всіх культур. Аграрії зібрали 80 млн тонн зернових та олійних. У внутрішній торгівлі зростання відбувалося завдяки відновленню споживчого попиту та пропозиції товарів, у переробній промисловості – через зростання попиту на інвестиційну продукцію», – деталізувала Свириденко.

Водночас ключову роль у забезпеченні стабільності української економіки відігравало ритмічне надходження міжнародної фінансової допомоги. За два роки повномасштабної війни її обсяг сягнув 75 млрд дол.

«67% коштів надійшли від основних партнерів України — ЄС і США. Це дало нам можливість покрити першочергові потреби бюджету, забезпечити соціальні видатки і втримати фінансову стабільність. Та навіть створити передумови для макроекономічної стабільності у цьому році. Як наслідок, якщо у 2022-му економічне падіння сягнуло 28,8%, то у 2023 році, за нашими попередніми оцінками, обсяги вітчизняного ВВП збільшилися приблизно на 5%. Це так зване відновлювальне зростання», – розповіла віцепрем’єрка.


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