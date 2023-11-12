Кримінал

У Мережі з’явилися шокуючі кадри наслідків “м’ясних штурмів” росіян

12 Листопада 2023 12:29
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авдіївка

Для досягнення тактичного успіху та продовження наступальної операції росіяни готові стерти в пил цілу армію, зокрема на Авдіївському напрямку.

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в етері телеканалу “Еспресо“.

“Безумовно, перевага противника набувається завдяки особовому складу і техніці. На Авдіївському напрямку противник хоче здобути перемогу будь-якою ціною”, – зазначив він.

Росіяни готові знищити армію, щоб продовжили наступальну операцію. Одна армія, окрім 8-ї загальновійськової, вже втягнулась, ще одна в резерві, додав Лакійчук.

“На Авдіївський напрямок кинуто 8-му загальновійськову армію РФ. Ядро цієї армії – перший і другий армійські корпуси так званих ЛНР, ДНР. Генерали РФ не вважають військових за людей. Росіянам не шкода своїх людей взагалі. Особливо це стосується цього контингенту, колишніх громадян України, які воюють проти своєї батьківщини, їх кидають фактично на фарш”, – повідомив Лакійчук.

У Мережі з’явилися шокуючі кадри наслідків “м’ясних штурмів” росіян під Авдіївкою. Наполегливо не рекомендуємо переглядати дане відео поруч з дітьми, а також неповнолітнім особам!


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