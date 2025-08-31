У мережі вперше показали запуск “Фламінго”

У мережі вперше показали запуск ракет “Фламінго” виробництва української компанії Fire Point.

Кадри запуску “Фламінго” опублікував Telegram-канал “Николаевский Ванек“. На відео видно пуски з наземних установок та політ ракет в небі.

Реклама

Реклама

“Гарно, правда? Як би це дивно не звучало, але відео приходу кудись по цілях цього добра залежить частково від нас, але звичайно від росіян”, – зазначає канал.

Наразі невідомо, де відбулися запуски і по яких цілях відпрацювали українські ракети.

У мережі вперше показали запуск ракет "Фламінго" виробництва української компанії Fire Point pic.twitter.com/TphXLztqCC — Головне в Україні (@glavnoe_ua) August 31, 2025

За офіційними характеристиками, дальність “Фламінго” сягає близько 3000 кілометрів, вага становить приблизно шість тонн, а бойова частина має масу понад 1150 кілограмів. Ракета здатна розвивати швидкість до 950 кілометрів на годину, а система наведення поєднує GPS/GNSS та інерціальне управління, стійке до радіоелектронної боротьби.