        Техно

        У мережі вперше показали запуск “Фламінго”

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 15:08
        Запуск “Фламінго” / Скріншот відео
        У мережі вперше показали запуск ракет “Фламінго” виробництва української компанії Fire Point.

        Кадри запуску “Фламінго” опублікував Telegram-канал “Николаевский Ванек“. На відео видно пуски з наземних установок та політ ракет в небі.

        “Гарно, правда? Як би це дивно не звучало, але відео приходу кудись по цілях цього добра залежить частково від нас, але звичайно від росіян”, – зазначає канал.

        Наразі невідомо, де відбулися запуски і по яких цілях відпрацювали українські ракети.

        За офіційними характеристиками, дальність “Фламінго” сягає близько 3000 кілометрів, вага становить приблизно шість тонн, а бойова частина має масу понад 1150 кілограмів. Ракета здатна розвивати швидкість до 950 кілометрів на годину, а система наведення поєднує GPS/GNSS та інерціальне управління, стійке до радіоелектронної боротьби.


