У мережі показали моторошні фото звільненого “азовця”

В Мережі показали фото відомого морського пехотинця Михайла Діанова після полону. Він отримав складне поранення руки і тепер йому потрібна допомога. Фото оприлюднила журналістка Віолетта Кіртока у Facebook.

«Ціна полону. І яскравий доказ „гуманності“ наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника „АзовСТАЛІ“, якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки. Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго. Коли я відкрила цей знімок, мені самій стало боляче фізично. Що пережили ці незламні люди… Тепер їм потрібна наша допомога. Різна. Грошова. Моральна. Соціальна. Медична. Серед знімків — реквізити картки сестри Михайла», — написала вона.

Михайло Діанов — старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Чоловік — родом із Тернополя, йому 42 роки. Відомим він став після публікацій фотографій Дмитра «Ореста» Козацького, який показав світові будні «Азовсталі». Зокрема — фотографія з Діановим та металевою конструкцією на його руці.