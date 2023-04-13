У Мелітополі окупанти перейменували вул. Степову в Росгвардії, а Гетьманську в Леніна

У Мелітополі Запорізької області, що знаходиться під контролем російської влади, перейменовано близько двох десятків вулиць. Указ про це підписала “глава” призначеної Росією міської адміністрації Галина Данильченко. Наприклад, у місті з’явилися вулиці Росгвардії, Дарії Дугіної, Леніна та Олександра Захарченка.

Дар’я Дугіна – пропагадистка, яка підтримувала війну в Україні, дочка одного з ідеологів “російського миру” Олександра Дугіна. Вона загинула у серпні 2022 року внаслідок підриву автомобіля. Російська влада звинуватила у підриві українські спецслужби, проте ані виконавців, ані замовників злочину не було знайдено.

Олександр Захарченко – другий (після “народного губернатора” Павла Губарєва) самопроголошений лідер так званої “ДНР”. Його було вбито у 2018 році внаслідок вибуху в центрі Донецька.