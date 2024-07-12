У Маріуполі в районі аеропорту уразили російський об’єкт

Неподалік аеропорту Маріуполя уразили російський об’єкт, імовірно ЗРК C-300В, до якого відразу відправили пожежників.

У маріупольській міській раді розповіли, що вибухи було чути у Приморському районі та за містом.

“Місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, можливий приліт стався в районі аеропорту”, — розповіли представники міської ради.

Окупаційні джерела як завжди повідомляють про збиття якихось ракет, проте задимлення поблизу аеродрому свідчить про влучання.

Аналітична спільнота “КіберБорошно” показали супутниковий знімок, на якому біля аеродрому видно системи ППО Росії. Окупанти розмістили там зенітні ракетні комплекси С-300В, які могли бути уражені сьогодні.