Суспільство

У Маріуполі можливий спалах холери
1 Липня 2024 14:25
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маріуполь
Ілюстративне фото з вікритих джерел

У водоймах та річках тимчасово окупованого Маріуполя виявили холероподібний вібріон. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Відповідно до результатів дослідження росспоживнагляду на холеру, у морських водах, водоймах, а також річках Маріуполя виявили холероподібний вібріон. Про це також повідомляють місцеві інформаційні ресурси.

Маріупольська міська рада акцентує, що в зоні ризику – річка Кальміус у районі селища Садки та Пост-мосту, річка Кальчик у районі тубдиспансеру, а також морський пляж у районі судноремонтного заводу.

Місцеві медики кажуть, що в цих водоймах купатися небезпечно.

“Нагадаємо, що раніше окупанти заборонили купання в Азовському морі. Незважаючи на це, продовжують забруднювати воду каналізаційними стоками та сміттям”, – додає міська рада.


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