У Махачкалі розлючений натовп бігає по аеропорту у пошуках євреїв

В аеропорту Махачкали десятки людей, які зібралися через приліт рейсу з Тель-Авіва, прорвалися на льотне поле.

За даними телеграм-каналу «Авіаційна антресоль», аеропорт припинив приймати та відправляти рейси: зокрема, два борти, що прилітають, вже були відправлені в зону очікування.

Як пише «Обережно, новини», поліція почала глушити зв’язок у районі аеропорту, щоб натовп не міг координувати подальші дії.

На 21:00 було заплановано виліт рейсу до Москви, на який пересідали багато пасажирів рейсу з Тель-Авіва.

Тим часом дагестанці увірвалися в аеропорт і влаштували обшук у приміщеннях у пошуках «євреїв», які прилетіли з Ізраїлю. Перелякані співробітники аеропорту намагаються ховатися у службових кабінетах. Злітним полем, судячи з відео, бігають чоловіки, тепер уже перевіряючи взагалі всі літаки. Пілоти просять пасажирів залишатися на своїх місцях.

Натовп із криками «Такбір! Аллаху Акбар!” розносить аеропорт, вдираючись у службові приміщення у пошуках євреїв.

При цьому місцева влада та силовики, як і раніше, не намагаються цьому перешкодити.

У Росії вже заявили, що антисемітські акції нібито були інспіровані з України.