Кримінал

У Махачкалі розлючений натовп бігає по аеропорту у пошуках євреїв

29 Жовтня 2023 20:30
читать на русском →
росія, антисемітизм

В аеропорту Махачкали десятки людей, які зібралися через приліт рейсу з Тель-Авіва, прорвалися на льотне поле.

За даними телеграм-каналу «Авіаційна антресоль», аеропорт припинив приймати та відправляти рейси: зокрема, два борти, що прилітають, вже були відправлені в зону очікування.

Як пише «Обережно, новини», поліція почала глушити зв’язок у районі аеропорту, щоб натовп не міг координувати подальші дії.

На 21:00 було заплановано виліт рейсу до Москви, на який пересідали багато пасажирів рейсу з Тель-Авіва.

Тим часом дагестанці увірвалися в аеропорт і влаштували обшук у приміщеннях у пошуках «євреїв», які прилетіли з Ізраїлю. Перелякані співробітники аеропорту намагаються ховатися у службових кабінетах. Злітним полем, судячи з відео, бігають чоловіки, тепер уже перевіряючи взагалі всі літаки. Пілоти просять пасажирів залишатися на своїх місцях.

Натовп із криками «Такбір! Аллаху Акбар!” розносить аеропорт, вдираючись у службові приміщення у пошуках євреїв.

При цьому місцева влада та силовики, як і раніше, не намагаються цьому перешкодити.

У Росії вже заявили, що антисемітські акції нібито були інспіровані з України.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Жовтня 2023 19:21

Ворог не полишає спроб заволодіти Авдіївкою – Генштаб
29 Жовтня 2023 20:30

У Махачкалі розлючений натовп бігає по аеропорту у пошуках євреїв
29 Жовтня 2023 19:05

СБУ провела спецоперацию на НПЗ в Краснодарському краї
29 Жовтня 2023 15:53

В окупованій Волновасі вбили дев’ятьох людей, у тому числі двох дітей
29 Жовтня 2023 13:57

У ВР хочуть ввести штрафи за порушення комендантської години
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
усі думки