Кримінал

У Литві судитимуть українця за обвинуваченням у підпалі магазина IKEA
17 Березня 2025 14:23
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Литовські правоохоронні органи вважають організаторами підпалу складу магазину IKEA у Вільнюсі, що стався в травні 2024 року, російські спецслужби. 

Про це заявив прокурор департаменту розслідування організованих злочинів Генпрокуратури Литви Артурас Урбяліс, його слова наводить Delfi

Пожежа на складі магазину на вулиці Вікінгу у Вільнюсі сталася в ніч на 9 травня 2024 року. Там загорілися металеві стелажі з товарами – матрацами, плиткою, меблями, поліетиленовими пакетами. Унаслідок загоряння ніхто не постраждав. 

Прокуратура вважає подію терактом. За версією слідства, його вчинили двоє людей молодше 20 років. Обидва вони – громадяни України. Один із них – неповнолітній. У Литві йому висунуто обвинувачення в організації теракту і незаконному зберіганні вибухівки. 

Другого обвинуваченого затримали в Польщі.

“Зібрані дані дали змогу зробити висновок, що організатори – російська військова розвідка. У цьому напрямку розслідування триває”, – заявив Урбяліс.

У пресрелізі прокуратури Литви йдеться про те, що обвинувачений навесні 2024 року їздив до Варшави, де відбулася зустріч, на якій він і ще одна особа погодилися здійснити підпали торгових центрів у Литві та Латвії за 10 тисяч євро. Обвинувачений зняв пожежу на відео, після чого поїхав до Варшави, де як винагороду отримав автомобіль BMW 530. 13 березня він повернувся до Литви, забрав зі схованки “засоби для здійснення нового теракту” і виїхав автобусом до Риги. Як стверджує прокуратура, до Латвії він не доїхав і був затриманий.


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