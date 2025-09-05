У Литві почнуть вмикати сирени при наближенні небезпечних БпЛА

Жителів Литви у разі виявлення небезпечного дрона відтепер інформуватимуть не лише повідомленням у телефоні, але й за допомогою сирен,

Про це повідомляє новинний портал LRT.lt із посиланням на міністра внутрішніх справ Владіслава Кондратовича.

“У разі порушення повітряного простору та встановлення, що цей дрон може нести вибухові матеріали, ймовірно, буде оголошений червоний сигнал. Тож, якщо що, мешканцям не слід дивуватися: можуть бути не лише сигнали в телефонах, а й сирени та інші засоби”, — сказав міністр.

За словами Кондратовича, якщо армія визначить, що дрон не є небезпечним або він не повинен долетіти до території країни, але може це зробити, буде оголошено сигнал жовтого рівня.

“Жителі тих територій, куди дрон потенційно міг би долетіти, отримають попереджувальні повідомлення, щоб бути обережними, як це було востаннє”, — йдеться в повідомленні.

Алгоритм реагування на інциденти у повітряному просторі був затверджений минулого тижня. У ньому передбачено, що у разі атак Росії дронами на Україну відповідальні установи Литви та армія мобілізують сили, підвищать рівень пильності.

Він передбачає, що після зазначених сигналів здійснюється моніторинг повітряного простору не лише силами армії, але й прикордонників, а у разі реальної небезпеки готуються наявними засобами нейтралізувати потенційні цілі, а також завчасно активується Система попередження населення, щоб за потреби негайно інформувати громадян про небезпеку як повідомленнями у телефонах, так і сиренами та іншими засобами.

Як писало BNS, цих та інших заходів Литва вжила після того, як у липні до повітряного простору країни з Білорусі залетіли два дрони “Гербера», один із яких ніс 2 кг вибухівки.

Представники армії дотримуються версії, що обидва апарати потрапили до Литви тоді, коли Росія спрямувала їх в Україну, але через засоби радіоелектронної боротьби їхня траєкторія польоту була змінена.