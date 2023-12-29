У Литві оштрафували чоловіка через нашивку ПВК “Вагнер” в аеропорту Вільнюса

Громадянина Литви оштрафували через нашивку ПВК “Вагнер” в аеропорту Вільнюса. Чоловік не зміг вилетіти з країни.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на прессекретаря “Литовських аеропортів” Тадаса Васіляускаса.

Він розповів журналістам, що через символіку речі чоловіка ретельно оглянули, але не знайшли нічого загрозливого. Після цього чоловіка оштрафували за демонстрацію незаконної символіки.

“Громадянин мав намір летіти до Лондона. Це громадянин Литви. Під час перевірки документів прикордонники доставили його до свого приміщення, склали протокол про адміністративне порушення”, — розповів речник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс.