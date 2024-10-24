Кримінал

У Львові затримали лікарку, яка вимагала у пацієнта $3 тис. за вплив на рішення МСЕК
24 Жовтня 2024 18:16
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У Львові правоохоронці викрили 73-річну лікаря-алерголога, яка вимагала у пацієнта $3 тис. за вплив на рішення МСЕК щодо призначення йому 3 групи інвалідності.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

“23 жовтня під час санкціонованого обшуку у робочому кабінеті зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти у сумі 3 тисячі доларів, одержані нею від пацієнта, значну суму коштів у різних валютах: 1600 євро, 51,5 тисячу доларів та 47 тисяч гривень, а також документи, чорнові записи та інші речові докази”, – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення лікарці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Їй загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Гроші, які знайшли в кабінеті лікаря під час обшуку / Фото: Нацполіція

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