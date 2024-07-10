Кримінал

У Львові вибухнула граната, загинув чоловік
10 Липня 2024 17:51
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У Львові, внаслідок вибуху гранати, смертельні травми отримав 34-річний місцевий мешканець.

Про це повідомляє Нацполіція.

Інформація про вибух, який пролунав біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Пасічній, надійшла близько 06:30. На місце інциденту приїхали група поліцейських, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки.

“Правоохоронці встановили особу загиблого – місцевого жителя віком 34 роки, на тілі якого було виявлено численні осколкові поранення. Також попередньо встановлено, що травми чоловік отримав у результаті вибуху гранати, ймовірно, Ф-1”, – уточнили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження щодо можливого умисного вбивства з позначкою “самовбивство”. Правоохоронці встановлюють обставини події.


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