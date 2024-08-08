Суспільство

У Львові відкрився другий центр рекрутингу української армії
8 Серпня 2024 21:42
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мобілізація
Центр рекрутингу української армії / Фото: Міноборони

У Львові відкрили другий центр рекрутингу до війська. Там можна дізнатися про вакансії в армії та обрати бажану професію і бригаду.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

“Ми бачимо, що запропонована модель рекрутингу працює дуже успішно, і центри стають ще доступнішими. Тут громадяни можуть дізнатися про вакансії у конкретних військових частинах і бригадах за спеціальностями, а також отримати фахову консультацію. Ми дуже вдячні Міноборони за цю модель”, – зазначив заступник голови Львівської міської ради Андрій Москаленко.

Наразі у центрі доступні понад 10 тисяч вакансій, зокрема для водіїв, медиків, стрільців, діловодів, бухгалтерів, кухарів, ремонтників та інших спеціальностей. Центр запрацював у приміщенні ЦНАПу на проспекті Червоної Калини, 72а.

В Україні наразі є 31 такий центр. За даними Міноборони, до них вже звернулося 12 тисяч людей.


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