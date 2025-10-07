У Львові росіянин пішов добровольцем у ЗСУ: “кріт” коригував ракетні удари по регіону

СБУ затримала громадянина РФ, який у Львові влаштувався добровольцем в один із бойових підрозділів ЗСУ та почав працювати на російську спецслужбу.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, зловмисник коригував ракетні удари окупантів по Львівській області та передавав до ФСБ координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин.

Також фігурант надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні.

“Встановлено, що росіянин підтримував контакт з куратором через анонімні чати. Для конспірації агентурного зв’язку “кріт” використовував три смартфони з різними операторами, зокрема країн Євросоюзу”, – розповіли в СБУ.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він прямував до банкомата, щоб перевірити надходження грошей з РФ. Встановлено, що для залучення чоловіка до співпраці ФСБ задіяла його брата з Росії.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру, він перебуває під вартою.