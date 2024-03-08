У Львові планується зустріч міністрів сільського господарства України та Польщі

У Львові в понеділок, 11 березня, відбудеться девʼяте засідання Українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва під співголовуванням віцепремʼєр-міністра Ірини Верещук і міністра розвитку і технологій Польщі Кшиштофа Гетьмана.

Як повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу посол України в Польщі Василь Зварич, сторони обговорять широкий спектр економічних питань, серед яких – розблокування спільного кордону і заборона на імпорт до Європи російських і білоруських агропродуктів.

Український дипломат поінформував, що робота цієї комісії – це один із дієвих механізмів двостороннього діалогу, який охоплює практично всі найважливіші питання українсько-польських взаємовідносин. Попереднє засідання комісії відбулося у польському Ряшеві 22 вересня 2022 року.

“З приходом до влади у Польщі нового уряду (у грудні минулого року – ред.) ми маємо намір посилити роль комісії, зробити її ключовим майданчиком для координації двосторонньої співпраці з питань торговельно-економічного співробітництва”, – зазначив Зварич.

Він додав, що в межах комісії обговорюватимуться актуальні і нові проєкти інвестиційної, інфраструктурної, транспортної, енергетичної, прикордонної і митної співпраці, розбудови пропускної спроможності пунктів пропуску, співпраці в галузі довкілля і охорони здоровʼя, туризму.

“Важливу увагу буде приділено сільськогосподарській тематиці, у тому числі в контексті фермерських протестів, які тривають у Польщі та інших країнах ЄС. В рамках засідання комісії відбудеться зустріч міністрів сільського господарства двох країн”, – повідомив посол України в РП.

Він додав, що в цій галузі важливо знайти взаємоприйнятну формулу співпраці, яка б відповідала домовленостям і політиці ЄС, інтересам і польських і українських фермерів та дозволила припинити блокування польськими протестувальниками руху вантажного транспорту через українсько-польський кордон, що завдає істотних збитків економіці наших держав.

“Ми також будемо активно спільно працювати над забороною імпорту російської і білоруської сільськогосподарської продукції до країн ЄС, проти російських ігрищ на продовольчому ринку Європи і світу, що насправді є основним джерелом проблем для польських, українських фермерів та фермерів інших країн Європи”,- наголосив Зварич.

Він підкреслив, що метою засідання у Львові буде також те, щоб заплановані на кінець березня у Варшаві міжурядові консультації на рівні глав урядів (планується на 28 березня – ред.) “відбувалися на тлі уже розблокованого кордону, що дозволило б зосередити увагу на стратегічно важливих питаннях нашої взаємодії, у тому числі в контексті підготовки до передвступних переговорів між Україною та ЄС”.

Він додав, що засідання у Львові має вкотре продемонструвати, що “відносини між Україною і Польщею є багатовимірні і не обмежуються лише темою кордону і повʼязаними з цим емоціями, які підживлює російська сторона через різні провокації, щоб посварити наші держави і народи”.

Зварич висловив упевненість, що “спільними зусиллями вдасться врегулювати проблемне питання кордону, а значить Путіну не вдасться досягти своєї мети”.

“Польща залишається одним з найважливіших партнерів України в Європі, підтримує Україну в ЄС і НАТО, безперешкодно надає військову і гуманітарну допомогу Україні і є нашим надійним партнером на міжнародній арені в ключовому для всіх нас питанні – якнайшвидшому здобутті перемоги у розвʼязаній Росією війні та притягненні країни-агресора до відповідальності”, – резюмував посол України в Польщі.

Як повідомлялося, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають блокади фермерами доріг, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від європейського зеленого курсу.

Заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка в інтерв’ю Euractiv заявив, що Україна та Польща близькі до розробки заходів, які допоможуть вирішити суперечку щодо імпорту української сільськогосподарської продукції.