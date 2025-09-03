У Львові чоловік через ревнощі спалив авто суперника

У Львові 33-річний чоловік підпалив мікроавтобус свого суперника у боротьбі за увагу дівчини. Під час обшуку в помешканні затриманого знайшли гранату і тепер йому загрожує відповідальність за двома статтями.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Реклама

Реклама

За даними слідства, 31 серпня в одному з дворів Залізничного району Львова 33-річний місцевий житель підпалив Volkswagen Transporter. Вогонь знищив транспорт вщент.

За попередніми даними, між палієм та власником авто виник конфлікт на ґрунті ревнощів: нібито потерпілий намагався завоювати прихильність дівчини підозрюваного.

“Дочекавшись ночі, чоловік облив пальним машину суперника і підпалив. Коли авто вибухнуло, залишив місце злочину”, — розповіли в прокуратурі.

Підозрюваного затримали протягом доби. Під час обшуку в помешканні затриманого виявили осколкову ручну гранату.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 та ч. 1 ст. 263 КК України — умисне пошкодження чужого майна шляхом підпаду та придбання, зберігання, носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу.