У Луганську збільшилася кількість окупантів, – Генштаб

В окупованому Луганську збільшилася кількість підрозділів російських військ, в області вони примусово виселяють цивільних із домівок.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

У місті Луганськ відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ.

В населених пунктах Красне та Сімейкине на тимчасово окупованій території Луганської області, противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово висиляє цивільне населення з домівок в інші населені пункти.

За поточну добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ракетного удару російських окупантів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ.