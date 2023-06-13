У Луганську завдано ракетного удару по базі ЗС РФ

Як повідомлялося, в окупованому Луганську сьогодні пролунали кілька потужних вибухів. Наразі стали відомі деякі подробиці.

Як повідомляють місцеві жителі, “прилетіло по жирній базі росіян”, яка розташовувалась на заводі ЛСТК.

Окупанти “настільки повірили, що вже нічого не боялися. Storm Shadow повертає у реальність”, – повідомляється у пабликах.

За інформацією місцевих колаборантів, перед вибухами над Луганськом був помічений безпілотник. “Чотири дні літав на розслабленні над містом. Ніхто його не збивав. Чотири дня! Пролетів через всю республіку))

Такого цирку місто не бачило ніколи”.