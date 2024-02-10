У Луганську затримано високопосадовців “МВС ЛНР”

Високопоставлені співробітники “МВС ЛНР” затримані за незаконне порушення справи на голову “митного комітету республіки”. Як пишуть окупаційні ЗМІ, луганські поліцейські силою змусили одного із затриманих звинуватити митного чиновника в отриманні хабара.

За версією слідства, начальник управління економічної безпеки та протидії корупції “МВС по ЛНР” Чернов, його заступник Улятовський, начальник відділу по боротьбі зі злочинами на пріоритетних сферах економіки УЕБ МВС ЛНР Зубцов і заступник міністра внутрішніх справ ЛНР Ляшенко змовилися у вересні 2022 року, пише “База”. Щоб підставити голову митного комітету Юрія Афанасьєвського (на фото), вони змусили затриманого громадянина дати неправдиві свідчення, що нібито той дав митнику хабар 100 тисяч. Поліцейські погрожували позбавити чоловіка батьківських прав, влаштувати проблеми його близьким і погане життя в СІЗО, якщо той відмовиться їм допомагати.

Затриманий, за версією слідства, не витримав тиску і дав свідчення: сказав, що справді давав гроші Юрію Афанасьєвському. Проти голови митного комітету завели кримінальну справу за статтею отримання хабара. Довести справу до кінця у змовників не вийшло – їх розкрили.

Полковника поліції Чернова заарештували на два місяці, його звинувачують у перевищенні посадових повноважень. Полковника Улятовського теж допитали, йому обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.