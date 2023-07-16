За інформацією російських військових блогерів, “ЗСУ, ймовірно, вдарили по Луганську далекобійними касетними боєприпасами. Коментар місцевої влади та української сторони поки що немає”.
У Луганську пролунав потужний вибух
16 Липня 2023 10:45
За інформацією російських військових блогерів, “ЗСУ, ймовірно, вдарили по Луганську далекобійними касетними боєприпасами. Коментар місцевої влади та української сторони поки що немає”.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал