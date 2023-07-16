Кримінал

У Луганську пролунав потужний вибух

16 Липня 2023 10:45
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За інформацією російських військових блогерів, “ЗСУ, ймовірно, вдарили по Луганську далекобійними касетними боєприпасами. Коментар місцевої влади та української сторони поки що немає”.


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