Кримінал

У Луганську ліквідовано російського офіцера розвідки 
19 Жовтня 2024 12:32
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гур, лнр
У центрі Луганська знищено російського воєнного злочинця — майора Дмітрія Пєрвуху / Фото ГУР

18 жовтня 2024 року близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот. 

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії — майор Пєрвуха Дмітрій Владіміровіч. 

“Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений”, – заявили в ГУР. 

У відомстві додали, що Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого генштабу зс рф 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий  пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ. 

На окупованих територіях України майор Пєрвуха обіймав посаду так званого «начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби».


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