У Луганську ліквідовано російського офіцера розвідки 

18 жовтня 2024 року близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії — майор Пєрвуха Дмітрій Владіміровіч.

“Внаслідок вибуху причетний до воєнних злочинів загарбник — знищений”, – заявили в ГУР.

У відомстві додали, що Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого генштабу зс рф 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ.

На окупованих територіях України майор Пєрвуха обіймав посаду так званого «начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби».