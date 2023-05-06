На Луганщині окупанти виселяють з власних домівок українців,які відмовилися від російського громадянства

У місті Старобільськ на Луганщині окупанти примусово виселяють українців із власного житла. Причина виселення – українці відмовиляються від отримання російського паспорта.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, у помешкання приходять і пропонують паспорти не більше двох разів. На третій раз людей та їх речі силоміць посто викидають на вулицю.

В Генштабі додають, що окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти.

Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.