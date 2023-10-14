У Лондоні тисячі людей вийшли на підтримку Палестини

Акції на підтримку дій терористичного угрупування ХАМАС тривають у Великій Британії, зокрема, у Лондоні.

У столиці Англії тисячі людей зібралися біля штаб-квартири BBC для проведення пропалестинської акції. У британській столиці через масове зібрання були задіяні понад 1000 поліцейських. Початку демонстрації у британській столиці передували акти вандалізму: вхід до будівлі штаб-квартири ВВС був заляпаний червоною фарбою.

Працівники правоохоронних органів попередили, що ті, хто підтримує ХАМАС або відхиляється від визначеного маршруту, можуть бути взяті під арешт.

У Лондоні під час демонстрації організації «Кампанія солідарності із Палестиною» (Palestine Solidarity Campaign) люди розмахували прапорами Палестини і плакатами на підтримку, а також вигукували гасла: «Вільна Палестина» та «Припиніть облогу Гази». Люди планували йти на Даунінг-стріт, до офіційної резиденції та офісу прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.