Кримінал

У лікарні помер хлопчик, який постраждав від російського удару по “Охматдиту”
10 Липня 2024 18:55
читать на русском →
діти, ракетний удар
Наслідки ракетного удару РФ по "Охматдиту" у Києві / Фото: ДСНС

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про першу жертву серед пацієнтів “Охматдиту”, який Росія атакувала 8 липня.

“На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту”, – повідомив Ляшко.

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Зокрема росіяни поцілили в дитячу лікарню “Охматдит”. Унаслідок атаки по медустанові загинули дві людини, ще 50 поранені.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
10 Липня 2024 16:48

Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні винищувачів F-16, – Блінкен
10 Липня 2024 18:55

У лікарні помер хлопчик, який постраждав від російського удару по “Охматдиту”
10 Липня 2024 18:18

Стало відомо про ще один розстріл полонених українських воїнів
10 Липня 2024 17:30

Міноборони підтвердило, що друк повісток буде централізований
10 Липня 2024 15:56

У ЄС продовжили безкоштовний роумінг для українців
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки