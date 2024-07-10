У лікарні помер хлопчик, який постраждав від російського удару по “Охматдиту”

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про першу жертву серед пацієнтів “Охматдиту”, який Росія атакувала 8 липня.

“На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту”, – повідомив Ляшко.

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Зокрема росіяни поцілили в дитячу лікарню “Охматдит”. Унаслідок атаки по медустанові загинули дві людини, ще 50 поранені.