Суспільство

У LEVCHYK SPECTRUM HUB відкрито 10 місць на безоплатні корекційні заняття для дітей з розладами спектру аутизму

13 Березня 2024 16:49
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Центр для розвитку дітей ВПО з розладами спектру аутизму LEVCHYK SPECTRUM HUB відкриває набір на безоплатні корекційні заняття. Наразі у хабі відкрито 10 вільних місць!

Що потрібно для запису на безоплатні корекційні заняття:

  • Довідка від лікаря про підтверджений діагноз РСА (розлад спектру аутизму).
  • Довідка ВПО.
  • Проживати у Львові та бути готовим регулярно і за розкладом відвідувати заняття.

У сучасному хабі діти у спектрі аутизму отримуватимуть безоплатну комплексну допомогу — проходитимуть заняття для запуску та розвитку мовлення, сенсомоторної інтеграції та корекції поведінки.

LEVCHYK SPECTRUM HUB від благодійного фонду Future for Ukraine — центр для дітей із розладами спектру аутизму, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії та евакуюватися до Львова.

Усі потрясіння, з якими стикається дитина з розладами спектру аутизму, можуть сильно нашкодити її чутливій психіці та спровокувати затримку у розвитку на роки. Під час війни для нас усіх стали таким потрясінням ракетні обстріли та бомби. А для дитини з РСА всього лише дотик людини чи перестановка у кімнаті за відчуттями подібні до таких вибухів. Тільки відбуваються вони у її нервовій системі.

У хабі для дітлахів створено безпечний простір, у якому вони зможуть розвиватися, адаптуватися до нових умов та згодом інтегруватися у суспільство.


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