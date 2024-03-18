Суспільство

У легіоні “Свобода Росії” озвучили втрати окупантів у боях в Бєлгородській та Курській областях

18 Березня 2024 12:03
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Бійці легіону "Свобода Росії" / Фото з соцмереж легіону

За час операції в Бєлгородській та Курській областях легіон “Свобода Росії” знищив та пошкодив десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Telegram-канал легіону “Свобода Росії”.

“За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш супротивник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці”, – йдеться у повідомленні.

Особовий склад:

  • безповоротні втрати: 613 військовослужбовців
  • санітарні втрати: 829 військовослужбовців
  • узято в полон: 27 військовослужбовців

Знищена техніка:

  • 7 танків (у т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
  • 20 БМП (у т.ч. БМП-2, БМП-3)
  • 6 гаубиць Д-30
  • 4 БТР
  • 4 міномети
  • 2 МТ-12 “Рапіра”
  • 2 2С19 “Мста-С”
  • 2 БПЛА ZALA
  • 1 БМ 21 “Град”
  • 1 СПГ
  • 1 комплекс “Муром”
  • 1 станція РЕБ
  • 1 ретранслятор
  • 2 одиниці броньованих автомобілів техніки
  • 2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)
  • 57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Виведена з ладу техніка:

  • 1 танк Т-80ПВМ
  • 1 танк Т-72
  • 1 БМП
  • 1 БМ 21 “Град”
  • 2 МТ-ЛБ
  • 1 Мста-Б
  • 1 ТОС-2
  • 1 БМ 21 “Град”
  • 1 2С1 “Гвоздика”
  • 1 станція РЕБ
  • 1 броньований автомобіль
  • 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

“Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв’язку, міст у населеному пункті Горьківський, тощо”, – зазначається в повідомленні.


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