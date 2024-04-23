Суспільство

У Латвії заборонять вивчати російську мову в школах як другу іноземну

23 Квітня 2024 16:29
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латвія, мова
Підручник з російської мови / Фото: ReTV

З 2026/2027 навчального року у школах Латвії заборонять вивчати російську мову як другу іноземну. Відповідні зміни до правил про стандарт основної освіти ухвалив уряд країни, повідомляє LSM.

Другою іноземною мовою, навчання якої стартує після закінчення початкових класів, з 2026/207 навчального року, зможе бути тільки одна з офіційних мов Євросоюзу, Європейської економічної зони або мова, вивчення якої регулюється міжурядовими договорами. Російська мова під жоден із цих пунктів не потрапляє.

Школярі, які почнуть вчити російську як другу іноземну до 1 вересня 2025 року, зможуть продовжити її вивчення до закінчення школи.


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