Політика

У Латвії пропонують продовжити підтримку українських біженців до кінця року

6 Травня 2023 19:39
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біженці, латвія

Сейм Латвії обговорити поправки до закону про підтримку цивільних жителів України, які передбачають продовження початкової допомоги, а також компенсацій за розселення жителів України в Латвії до кінця року.

Про це повідомляє Delfi.

Поправки подала комісія латвійського Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції. В анотації до законопроєкту йдеться, що наразі державна підтримка діє до 30 червня 2023 року.

Беручи до уваги бойові дії, що тривають в Україні, а також надану громадськими організаціями інформацію щодо необхідності продовження підтримки, законопроєкт передбачає продовження вже чинних заходів підтримки, пов’язаних із забезпеченням проживання та харчування жителів України в Латвії, до 31 грудня.

Закон про підтримку цивільних жителів України передбачає, що українські біженці по прибутті в Латвію отримують безоплатне житло на строк до 120 днів, а латвійські фізичні та юридичні особи можуть отримувати компенсацію за розміщення українців.

На початок 2023 року в Латвії були зареєстровані понад 35 тисяч українських біженців.


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