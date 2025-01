У районі між Trump Tower і торговим центром Fashion Show Mall у Лас-Вегасі пролунав вибух, після чого очевидці побачили густий чорний дим.

Причиною стала пожежа автомобіля Tesla Cybertruck, пише Mirror.

На відео, опублікованих у соцмережах, видно, як транспортний засіб охопило полум’я. Причини займання поки що невідомі. Інформації про постраждалих також немає.

