Політика

У Київ з неоголошеним візитом прибув міністр оборони ФРН

21 Листопада 2023 07:34
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німеччина, україна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом. Він приїхав до Києва потягом рано вранці.

У міністерстві оборони Німеччини метою візиту було названо підтвердження підтримки України з боку Берліна. Основними темами поїздки стануть навчання українських солдатів та військова допомога Києву.

На другу половину дня заплановані переговори Пісторіуса з його українським колегою Рустемом Умеровим, а також із президентом Володимиром Зеленським. Крім політичних переговорів, до програми візиту включено покладання вінків на майдані Незалежності, де десять років тому розпочалися проєвропейські протести, а також відвідування українського військового навчального центру.

Це другий візит Пісторіуса до Києва з моменту вступу на посаду міністра оборони у січні поточного року. Попереднього разу він був в Україні в лютому.

Напередодні у столиці України побував голова Пентагону Ллойд Остін.


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