У Київ з неоголошеним візитом прибув міністр оборони ФРН

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом. Він приїхав до Києва потягом рано вранці.

#EIL

Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023

У міністерстві оборони Німеччини метою візиту було названо підтвердження підтримки України з боку Берліна. Основними темами поїздки стануть навчання українських солдатів та військова допомога Києву.

На другу половину дня заплановані переговори Пісторіуса з його українським колегою Рустемом Умеровим, а також із президентом Володимиром Зеленським. Крім політичних переговорів, до програми візиту включено покладання вінків на майдані Незалежності, де десять років тому розпочалися проєвропейські протести, а також відвідування українського військового навчального центру.

Це другий візит Пісторіуса до Києва з моменту вступу на посаду міністра оборони у січні поточного року. Попереднього разу він був в Україні в лютому.

Напередодні у столиці України побував голова Пентагону Ллойд Остін.