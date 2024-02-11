Суспільство

У Києво-Печерській лаврі пропонують обміняти прах Столипіна на полонених бійців ЗСУ

11 Лютого 2024 19:12
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декоммунизация
Могила П.А. Столипіна у Києво-Печерській лаврі / Фото Vlad Bezden

Генеральний директор національного заповідника “Києво-Печерська лавра” Максим Остапенко розглядає можливість обміну решток Столипіна на полонених українських бійців.

Про це він заявив у інтерв’ю ТСН.

Остапенко зауважив, що першим об’єктом, який був відреставрований в Успенському соборі, був пам’ятник не українським діячам, а саме діячу Російської імперії українофобу Петру Столипіну, назвавши це свідомою політикою російських маркерів.

Він закликав розпочати суспільний діалог щодо того, що робити з рештками російського діяча, наголосивши, що існує декілька варіантів.

“Одна з ідей – внести його в обмінний фонд, – зазначив він. – У нас є загиблі герої, у нас є живі герої, які перебувають у полоні, у нас є наші українські видатні діячі, які перебувають у межах Російської Федерації і які закинуті, і ніхто не знає, де вони знаходяться”.

Директор “Києво-Печерської лаври” пояснив, що початок процесу внесення решток Столипіна до обмінного фонду є вкрай важливим для української незалежності.

“Якщо ми кажемо, що почався процес справжньої незалежності України, то він має починатися з повернення наших символів, наших діячів”, – підсумував Остапенко.


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