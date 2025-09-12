У Києві жінка торгувала на OLX автівками, ввезеними з-за кордону для ЗСУ

У Києві викрили жінку, яка продавала автомобілі, ввезені з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Під час обшуків у затриманої вилучили чотири автівки.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що 47-річна жителька Київської області протягом тривалого часу завозила в Україну автомобілі для ЗСУ під прикриттям благодійного фонду, який працював лише “на папері”.

“Машини ввозились як гуманітарна допомога, втім військові їх не отримували. Завезені автомобілі вона продавала через оголошення у соціальних мережах та на платформі OLX”, – розповіли в прокуратурі.

Жінка намагалася продати три автомобілі. Під час отримання грошей її затримали, дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Загалом у затриманої під час обшуків вилучили чотири машини, зокрема Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento, та BMW, який вона залишила для себе.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.