У Києві затримали жінку, яка намагалася спалити житло власної доньки

У Святошинському районі Києва 44-річна жінка підпалила квартиру своєї доньки, щоб помститися їй після сварки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а зловмисниці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Києва.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від 23-річної місцевої мешканки про займання вхідних дверей її квартири у багатоповерховому будинку. Внаслідок займання ніхто не постраждав.

Поліцейські встановили, що до підпалу причетна мати власниці квартири. Раніше між родичками виник конфлікт, через який зловмисниця прийшла до під’їзду доньки та запальничкою підпалила вхідні двері до її помешкання.

Правоохоронці затримали 44-річну жінку. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.