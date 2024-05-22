Кримінал

У Києві затримали п’ятьох “кримінальних авторитетів”

22 Травня 2024 17:16
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прокуратура
Затримання підозрюваного у Києві / Фото: Київська міська прокуратура

У столиці затримали п’ятьох “кримінальних авторитетів” за участь у так званих “сходках”.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, на цих зібраннях розподіляли сфери впливу в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

За даними слідства, група людей займалася виготовленням підроблених документів для виїзду чоловіків за кордон — тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до служби, довідок ТЦК тощо.

Учасники оборудки упродовж червня 2022 – вересня 2023 років підшукали не менше 42 “клієнтів”, від яких отримали по 5 тис. доларів США. Проте згодом “замовники” послуги вимагали повернути гроші через порушення “домовленостей” про виготовлення фальшивих документів. Через це між членами угруповання виникли суперечності.

Для врегулювання конфлікту вони залучили “третейського суддю” з кола впливових лідерів кримінального світу. Для розподілу обов’язків та прибутків від “бізнесу на ухилянтах” організували збори (сходки).

Правоохоронці задокументували проведення в Києві трьох зібрань за участі “кримінальних авторитетів” та зібрали докази їх причетності до протиправної діяльності.

Унаслідок спецоперації силовиків на території Києва, Сумської, Чернігівської та Київської областей затримали п’ятьох “кримінальних авторитетів”. Їм повідомили про підозру за участь у злочинних зібраннях — сходках (ч. 1 ст. 255-2 КК України).

Одному фігуранту також інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Максимальне покарання за вказаними статтями — до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Результати проведення обшуку в підозрюваних / Фото: Київська міська прокуратура

Під час обшуків у підозрюваних вилучили 70 тис. доларів США, 1 тис. євро, зброю та набої, посвідчення різних правоохоронних органів, органів державної влади та медіа з ознаками підробки, мобільні телефони, банківські картки, набори відмичок, 4 автомобілі.


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