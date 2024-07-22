У Києві затримали диверсанта, який підпалював релейні шафи

Правоохоронці затримали російського диверсанта, який готував серію підпалів на стратегічних об’єктах Укрзалізниці у Києві.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Основними цілями ворога були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній на території столиці.

Для вчинення диверсій окупанти залучили місцевого жителя, який шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах, і таким чином потрапив “до уваги” агресора.

Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку погодив “ціль на підпал” із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожого диверсанта і затримали його “по гарячих слідах” у результаті спецоперації у Києві.

За наявними даними, зловмисник мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об’єктах Укрзалізниці. У такий спосіб ворог сподівався зашкодити логістиці Сил оборони.

Наразі диверсант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.