Економіка

У Києві запроваджуються графіки відключень електроенергії

11 Жовтня 2022 08:52
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київ

Для балансування енергосистеми у Києві запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії, повідомляє ДТЕК.

“Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області сформувався певний дефіцит енергопотужності. Починаючи з 11 жовтня ми на щоденній основі заздалегідь будемо оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин”, – йдеться у повідомленні енергетиків.

ДТЕК також звертається до клієнтів з проханням не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00.


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