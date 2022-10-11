У Києві запроваджуються графіки відключень електроенергії

Для балансування енергосистеми у Києві запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії, повідомляє ДТЕК.

“Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області сформувався певний дефіцит енергопотужності. Починаючи з 11 жовтня ми на щоденній основі заздалегідь будемо оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин”, – йдеться у повідомленні енергетиків.

ДТЕК також звертається до клієнтів з проханням не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00.