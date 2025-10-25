У Києві з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка

Як повідомлялося, сьогодні близько 04:00 години ворог знову атакував Київ. Під ударом перебували Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони.

Поліція документує наслідки чергової російської атаки у Києві / Фото Нацполіція

Внаслідок обстрілу наразі відомо про загиблого чоловіка, тіло якого дістали з-під завалів у Деснянському районі. Крім того, постраждало десять людей, серед яких працівник поліції.

Руйнувань зазнали багатоповерхові житлові будинки, дитячий садок, приміщення магазинів та автомобілі.

Поліцейські та рятувальники продовжують працювати на місцях обстрілів. Триває ліквідація наслідків та документування чергової атаки рф проти мирних мешканців.