Кримінал

У Києві з-під завалів дістали тіло 4-ої загиблої людини Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу, триває пошуково-рятувальна операція / Фото МВС З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 19 отримали травми. Евакуйовано 60 мешканців будинку, повідомляє МВС. Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС.



Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал