Кримінал

У Києві з-під завалів дістали тіло 4-ої загиблої людини

7 Лютого 2024 11:40
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ракетний удар
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу, триває пошуково-рятувальна операція / Фото МВС

З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва.

19 отримали травми. Евакуйовано 60 мешканців будинку, повідомляє МВС.

Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС.


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