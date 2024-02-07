У Києві з-під завалів дістали тіло 4-ої загиблої людини

З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва.
19 отримали травми. Евакуйовано 60 мешканців будинку, повідомляє МВС.
Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС.
З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва.
19 отримали травми. Евакуйовано 60 мешканців будинку, повідомляє МВС.
Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС.
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