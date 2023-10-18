Кримінал

У Києві вихователька відлупцювала дівчинку. Поліція відкрила справу

18 Жовтня 2023 09:11
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поліція

До Голосіївського управління поліції Києва звернулися батьки дівчинки із заявою про те, що вихователька дошкільного навчального закладу завдала тілесних ушкоджень їхній доньці.

Про це повідомили у столичному управлінні поліції.

Як стало відомо, батьки виявили на шиї дитини подряпини та синці. Поліціянти задокументували звернення та надали батькам дитини направлення на проходження судово-медичної експертизи.

У поліції вказують, що для зʼясування всіх обставин події та роботи з родиною також залучаються співробітники ювенальної поліції.

Відомості за фактом інциденту правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Після отримання результатів експертизи справу можуть перекваліфікувати, уточнили у поліції. Триває слідство.


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