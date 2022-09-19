У Києві водій “Mercedes” в’їхав у маршрутку – 23 людини постраждало

Поліцейські Києва встановлюють обставини ДТП, у якій постраждали 23 пасажири маршрутного таксі.

Попередньо встановлено, що керманич автомобіля «Mercedes-Benz» не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у автобус, який рухався попереду. Внаслідок зіткнення, водій автобусу не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Розпочато досудове розслідування.

Подія сталася сьогодні, близько 09.00 на Повітрофлотському проспекті у Солом’янському районі.

У результаті події постраждали 23 пасажири автобусу, у тому числі троє неповнолітніх, яких із різними травмами доставили до лікарень.

28-річного водія легковика затримано у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасово тримання.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.